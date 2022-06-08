Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию

Сроки проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока не определены, но подготовка уже началась. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце <…> Сроки пока не определены», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

При этом Песков отметил, что сейчас власти ведут активную подготовку с содержательной частью и техническими моментами. Он подчеркнул, что прямая линия — очень сложное мероприятие.

Пресс-секретарь российского лидера заявил также, что страны Запада своими действиями подталкивают РФ к рукотворному дефолту, но реальных оснований для этого нет.

Песков также высказал мнение, что катализатором всемирного продовольственного кризиса стала цепочка ошибочных действий властей разных государств, а не ситуация вокруг Украины. Об этом написал RT.