Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию
Пресс-секретарь Песков ответил на вопрос, когда пройдет прямая линия с президентом
Сроки проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока не определены, но подготовка уже началась. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце <…> Сроки пока не определены», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».
При этом Песков отметил, что сейчас власти ведут активную подготовку с содержательной частью и техническими моментами. Он подчеркнул, что прямая линия — очень сложное мероприятие.
Пресс-секретарь российского лидера заявил также, что страны Запада своими действиями подталкивают РФ к рукотворному дефолту, но реальных оснований для этого нет.
Песков также высказал мнение, что катализатором всемирного продовольственного кризиса стала цепочка ошибочных действий властей разных государств, а не ситуация вокруг Украины. Об этом написал RT.