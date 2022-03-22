Песков ответил на утверждение о том, что Путин «зол на украинцев»

Президент России Владимир Путин не питает зла к украинцам. Глава государства зол на тех людей, которые хотят стать частью НАТО и разместить на территории Украины американские ракеты, а также на тех, кто запрещает гражданам страны говорить на родном русском языке. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе интервью журналистка CNN отметила, что ряд аналитиков утверждают, будто бы Путин может быть зол на украинцев. Она также привела слова финского главы государства Саули Ниинисте, который якобы говорил о «растущей ненависти» главы российского государства к украинскому правительству и народу.

«Он не зол на украинцев, и никто здесь, в России, не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, которые хотят стать частью НАТО, кто хочет развернуть американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает говорить по-русски в своей стране… Он зол на тех людей, которые носят нацистскую символику на улицах Киева и Львова», — заявил Песков.

Ранее Песков рассказал, что главной целью российских военных в Мариуполе является очищение города от националистических подразделений, которые не выпускают людей, используя их «в качестве живого щита».

Он также подчеркнул, что специальная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. По словам Пескова, никто с самого начала не думал, что спецоперация продлится пару дней.