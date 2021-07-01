Песков ответил на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление Владимира Зеленского о том, что если бы русские и украинцы были одним народом, то над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле заявили, что этого не произойдет.

Над Госдумой развевался и будет развеваться российский триколор, заявил Песков. Представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин понимает потенциальную опасность устремлений Киева, отметил пресс-секретарь главы государства. По словам Пескова, российский лидер занимается архитектурой безопасности для защиты на случай новых провокаций.

Путин накануне в ходе прямой линии заявил, что русские и украинцы — это один народ. Глава РФ подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным, сообщал RT.

Зеленский в ответ на заявление Путина сказал, что не считает русских и украинцев одним народом, несмотря на то, что у них есть много общего. Глава Незалежной заявил, что если бы было иначе, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развевался украинский флаг. Об этом писала «Газета.ru».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА ФАН, что подобные высказывания Зеленского означают, что его нельзя воспринимать как серьезного политика.