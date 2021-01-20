Песков ответил на слова Макфола об «антиамериканской» идеологии Путина

По словам Макфола, российский лидер придерживается «антизападного, антиамериканского антилиберализма». Песков подчеркнул, что другие страны не могут быть основой взглядов Путина.

«Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина», — отметил дипломат.

Пресс-секретарь главы РФ пояснил, что внешнеполитические планы и развитие отношений с другими государствами «зиждется именно на вот этой основной цели».