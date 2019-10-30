Песков ответил на решение ВС об использовании деклараций в уголовных делах

Он отметил, что самое главное сейчас - законодательные гарантии, которые прописаны в законе.

В среду, 30 октября коллегия Верховного суда разъяснила, что использовать в качестве доказательств совершения преступлений декларации о доходах, поданные в рамках закона об амнистии капитала, правоохранительные органы не могут.

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Использовать этот документ в суде возможно только при условии, если владелец декларации даст свое согласие. В Верховном Суде пояснили, что закон об амнистии капитала дает гарантии на неприкосновенность не только на налоговые преступления, но на любое уголовное деяние.

Если возникает коллизия между Уголовно-процессуальным кодексом, законом об оперативно-розыскной деятельности и нормами закона об амнистии капитала, то она решается в пользу последнего документа.

Вопрос о законности использования деклараций, поданных по амнистии капитала, стал актуальным после рассмотрения в суде дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. По версии обвинения, преступная группа, куда входил бизнесмен, экономила на поставках труб, которые использовала при строительстве порта в Ленинградской области.

В качестве одного из доказательств использовалась декларация, которую Израйлит подал в 2016 году в рамках амнистии капитала. Документ по решению суда изъяли сотрудники ФСБ из центрального офиса Федеральной налоговой службы.

Адвокаты настаивали на том, что использование документа было незаконным. Но Дзержинский районный суд Петербурга принял решение, что преступления предпринимателя не попадают под амнистию, а значит и использование декларации возможно.

Адвокаты обратились в Верховный суд, но там не увидели нарушения в действиях сотрудников силовой структуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников ФСБ не противоречат условиям амнистии. Он пояснил, что суд принял решение, что их действия не идут вразрез с пунктами закона. Сегодня коллегия Верховного суда пересмотрела это решение.

Амнистию капитала объявили в 2014 году. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что бизнесмены, которые вернутся в Россию вместе со своими капиталами получат гарантии, что и не будут преследовать и выяснять источники и способы получения их дохода. Всего за три волны амнистии капитала вернувшиеся предприниматели подали 19 тысяч деклараций. Но после дела Израйлита их поток резко сократился.