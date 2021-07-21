Песков ответил на обвинения в утаивании данных о заболеваемости COVID-19

Кремль не считает, что информация о заражениях коронавирусом в России скрывается. Данные по заболеваемости регулярно публикуются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с тем, что [существует] закрытость в вопросе эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Так он отреагировал информацию о том, что в QR-кодах с сертификатами о вакцинации от коронавируса зашифрованы данные о статистике заболеваемости, которые якобы превышают официальную статистику.

По его словам, он не может компетентно оценить информацию QR-кодов. Он заметил, что Роспотребнадзор давал комментарии по этому вопросу.

По последним данным, за сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19 в 85 регионах. За последние 24 часа в России скончались от последствий заражения коронавирусом 783 человека, выздоровели 22 584. За все время пандемии, по официальным данным, коронавирусом заразились 6 030 240 человек.