Песков ответил Байдену на слова о горящей тундре

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил президенту США Джо Байдену, что лесные пожары сейчас происходят в Штатах. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы Белого дома о лесных пожарах в тундре.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что Кремль не согласен с постановкой вопроса Байдена относительно ситуации в тундре.

Американский президент раскритиковал лидеров России и Китая за то, что они не появились на встрече G20 в Риме. Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин не проинформировал другие страны о том, как он намерен бороться с происходящим.

«У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал президент США.

Байден также выразил мнение, что Россия и Китай не хотят брать на себя обязательства по изменениям климата на планете.