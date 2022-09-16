Песков отверг условия Зеленского для запуска поставок аммиака через Украину | 360°

Власть 16 сентября 2022, 21:24 Поделиться Telegram

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Viber Песков отверг условия Зеленского для запуска поставок аммиака через Украину Песков: предложение Зеленского по обмену пленных на запуск поставок аммиака неприемлемо Pxhere.com

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Кремль счел недопустимым менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Позицию российских властей озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, готова ли Москва рассмотреть подобный вариант.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил против транзита аммиака из России через Украину. Украинский лидер выразил готовность поддержать этот проект только в обмен на украинских военнопленных. Как отметил Зеленский, это вариант он предложил ООН.

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее заявил, что Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи. Россия выступила против идеи позволить ему записать видеообращение для участников ГА ООН. Такой шаг стал бы очередным нарушением установленных странами ООН правил, отметил российский постпред при организации Василий Небензя.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 20–26 сентября. Выступление украинского президента на ГА ООН заявили на 21 сентября. Формат мероприятия в текущем году предусматривает, что выступать перед собравшимися будут только непосредственно прибывшие в Нью-Йорк представители стран.

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