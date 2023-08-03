Власть 03 августа 2023, 12:10 Песков отверг обвинения Борреля о поставках российского зерна Песков после слов Борреля напомнил, что Россия была и остается надежным поставщиком зерна РИА «Новости»

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Россия предложила поставки зерна уязвимым странам по заниженным ценам не для того, чтобы сделать их зависимыми. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Его процитировали «Известия».

Боррель заявил, что Россия обратилась к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерновых культур по заниженным ценам, когда во всем мире проблемы из-за подорожания и перебоев. Глава евродипломатии пришел к выводу, что РФ таким образом якобы хочет сделать указанные государства зависимыми.

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«Это совершенно не так, Россия была и остается надежным поставщиком», — ответил на это высказывание Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона всегда выполняет взятые на себя обязательства. Россия могла бы делать больше и удовлетворять спрос на мировом рынке, но этому препятствуют незаконные санкции, подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

На пленарном заседании президент России заверил, что страна продолжит безвозмездно поставлять зерно и другие продукты нуждающимся государствам. Россия будет и дальше поддерживать самые уязвимые регионы и страны, отметил глава государства.