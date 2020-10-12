Песков оценил возможность поставки вакцины от СОVID-19 на Украину

«Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что РФ сотрудничает со многими государствами, в которые поставляет отечественный препарат.

Накануне Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил о готовности России предоставить Украине вакцину от COVID-19 «Спутник V». Отмечается, что за закупку нашего препарата выступает ряд депутатов Верховной рады.

Ранее сообщалось, что никто из привитых вакциной «Спутник V» не заразился коронавирусом. Глава научного Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что привитым человек считается лишь после второго введения вакцины, то есть на 42-й день после первого укола. Он призвал не путать понятия «заболевший» и «инфицированный».