Песков ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации по всей России | 360°

Власть 18 октября 2022, 12:59 Песков ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации по всей России Песков: президент Путин пока не планирует завершать частичную мобилизацию по всей России РИА «Новости»

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Решение о прекращении мобилизационных мероприятий по всей России пока не приняли. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Пока таких решений не было», — заявил он.

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Песков отметил, что в ряде российских регионов местные власти отчитались о полном выполнении задач по частичной мобилизации. Как стало известно ранее, среди таких регионов - Московская область. Военкоматы региона при этом продолжают прием добровольцев, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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Также о выполнении плана отчитался мэр Москвы Сергей Собянин. С 14:00 повестки, которые разослали на предприятия и по месту жительства, прекратят действие.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября. О том, что придется превысить количество мобилизованных, названного в документе, — 300 тысяч человек — сейчас речи не идет, уточнил Дмитрий Песков.