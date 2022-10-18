Песков ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации по всей России | 360°

18 октября 2022, 12:59
Песков ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации по всей России
Песков: президент Путин пока не планирует завершать частичную мобилизацию по всей России
Решение о прекращении мобилизационных мероприятий по всей России пока не приняли. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Пока таких решений не было», — заявил он.
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Песков отметил, что в ряде российских регионов местные власти отчитались о полном выполнении задач по частичной мобилизации. Как стало известно ранее, среди таких регионов - Московская область. Военкоматы региона при этом продолжают прием добровольцев, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
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Также о выполнении плана отчитался мэр Москвы Сергей Собянин. С 14:00 повестки, которые разослали на предприятия и по месту жительства, прекратят действие.
Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября. О том, что придется превысить количество мобилизованных, названного в документе, — 300 тысяч человек — сейчас речи не идет, уточнил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Частичная мобилизация в РФ
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