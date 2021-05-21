Песков оценил уровень реальной силы России

Россия уже обладает необходимой реальной силой, но над «мягкой силой» еще предстоит поработать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новое Знание».

«Мягкая сила» — та область, в которой России еще предстоит провести работу. Однако в отношении реальной силы никаких проблем нет, написало РИА ФАН.

«„Мягкая сила“ — это то, с чем нам надо еще работать. А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой все нормально <...> Но этот бронепоезд [реальной силы], как известно, у нас стоит на запасном пути, и не дай бог его оттуда выгонять», — уверен Песков.

По его мнению, информационные войны «не закончатся никогда». Тем не менее Россия может и должна распространять свою культуру, которой восхищаются за границей.

«Русский язык — не самый распространенный в мире, но все равно он имеет глубочайший потенциал <…> Конечно, нам нужно себя нести в мир», — замети Песков.

Несмотря на конфронтацию и на все межгосударственные склоки, русский язык любят, а русской культурой, спортом, молодыми людьми и наукой восхищаются.

Ранее на марафоне «Новое Знание» Песков назвал фейковые новости опасным оружием против России. В РФ активно противодействуют дезинформации, направленной против страны.