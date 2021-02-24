Песков оценил уровень господдержки ветеранов за десятилетия

В Кремле оценили уровень государственной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство за последние десятилетия сделало многое.

Во время брифинга журналисты задали вопрос Пескову, как президент оценивает уровень жизни российских ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровнем пенсий и другой соцподдержки.

«Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое», — процитировала «Газета.ru» слова Пескова.

В начале февраля Владимир Путин велел выделить по 75 тысяч рублей россиянам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Всего из резервного фонда на эти цели потратят более 80 миллионов рублей.