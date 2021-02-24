facebook_pixel
    24 февраля 2021, 13:13

    Песков оценил уровень господдержки ветеранов за десятилетия

    Екатерина Шамина

    В Кремле оценили уровень государственной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство за последние десятилетия сделало многое.

    Песков оценил уровень господдержки ветеранов за десятилетия

    Во время брифинга журналисты задали вопрос Пескову, как президент оценивает уровень жизни российских ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровнем пенсий и другой соцподдержки.

    «Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое», — процитировала «Газета.ru» слова Пескова.

    В начале февраля Владимир Путин велел выделить по 75 тысяч рублей россиянам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Всего из резервного фонда на эти цели потратят более 80 миллионов рублей.