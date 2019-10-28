Песков оценил сообщения об убийстве аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом при условии, если смерть лидера «Исламского государства»* Аль-Багдади получит свое подтверждение. Такое мнение на встрече с журналистами высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если информация о ликвидации Багдади подтверждается, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом», — привел цитату представителя Кремля «Интерфакс».

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При этом он уточнил, что российские военные зафиксировали присутствие американской авиации в сирийской зоне, где проводилась операция по уничтожению лидера террористов.

«Наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», — заявил Дмитрий Песков.

При это он не стал комментировать вопрос о том, предупреждали ли военные США российских коллег о полете своей авиации над Сирией.

«Мне нечего добавить к тому, что я сказал», — заявил Дмитрий Песков.

При этом он пояснил, что сама новость об уничтожении Аль-Багдади не может вызвать негативную реакцию российских властей.

Информация об уничтожении лидера «Исламского государства»* Аль-Багдади появилась в минувшее воскресенье, 28 октября. Его обнаружили разведывательные службы Ирака и передали информацию США.

Военная операция проводилась в Идлибе около деревни Бариша и заняла около полутора часов. Во время атаки погибли девять гражданских. Сам Аль-Багдади с тремя детьми скрылся в подземном тоннеле. Когда к нему приближались американские военные он привел в действие пояс смертника. Подтвердить, что ликвидирован именно лидер террористов удалось при помощи экспертизы ДНК.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главы «Исламского государства»*. Он отметил, что российские военные открыли для американской авиации воздушное пространство над контролируемыми территориями Сирии.

Однако официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что не в курсе информации о какой-либо помощи американским военным на территории Сирии.

*ИГ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России