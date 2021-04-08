Песков оценил слова Лаврова о «тупой политике» США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россия может себе позволить любую лексику в отношении США. Ведь Вашингтон в своей политике в отношении Москвы демонстрирует агрессивность и непредсказуемость. Так представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД РФ Сергей Лаврова о «тупой политике» Штатов.

«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что Лавров был, как всегда, меток в своих формулировках.

Глава МИД РФ во время своего визита в Казахстан заявил, что даже Атлантический совет, будучи провашингтонской структурой, опубликовал материалы, где «критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что администрация американского президента задумалась о высылке российских дипломатов и введении новых санкций из-за якобы имевших место хакерских атак России и вмешательства в выборы США. Москва не раз отвергала эти обвинения, говоря об их безосновательности.