Власть 03 июля 2023, 13:06 Песков оценил работу спецслужб России при попытке мятежа Песков: все спецслужбы России, в том числе ФСБ, выполняют работу должным образом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все российские спецслужбы и государственные органы выполняют свою работу так, как должны. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент попытки мятежа. Его слова привел ТАСС.

«Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом», — отметил Песков.

Реклама

Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, почему попытку мятежа не предотвратили.

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин заявил о высоком уровне консолидации вооруженных сил и специальных служб в непростое время. Глава государства поблагодарил всех, кто был вокруг, включая сотрудников спецслужб, обратил внимание Песков.

После попытки мятежа Путин встретился с военнослужащими в Кремле. Глава государства отметил, что успех мятежников привел бы к утрате всех достижений спецоперации и к хаосу внутри России, которым воспользовались бы противники.