Песков оценил последствия речи Путина на Валдае

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, произнесенная на форуме на Валдае никак не скажется на отношениях России с западными странами. Свою мысль он озвучил корреспондентам РИА «Новости».

«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — уверил представитель главы государства.

Владимир Путин выступил на форуме на Валдае 21 октября. В своей речи президент затронул множество тем. Одной из основных мыслей президента стало то, что в период мирового переустройства Россия будет придерживаться линии умеренного консерватизма. Он подчеркнул, что в стране должно строиться социальное государство, а также то, что революция — это не путь решение кризиса, а путь его усугубления.

Также президент сказал, что свободе слова в России ничего не угрожает, но есть угроза безнаказанности за сказанное. А вот западные процессы, разрушающие традиционный институт семьи, в частности внушение того, что мальчик может стать девочкой, российский лидер назвал чудовищными.