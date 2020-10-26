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    26 октября 2020, 13:41

    Песков отреагировал на слова Байдена об угрозе для США со стороны РФ

    Полина Петрова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление кандидата на пост лидера США Джозефа Байдена, который назвал Россию главной угрозой для Штатов, пишет сайт RT.
    Песков отреагировал на слова Байдена об угрозе для США со стороны РФ

    «Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к России», — подчеркнул Песков.

    По его словам, представители российской власти недовольны тем, что РФ позиционируется как противник.

    Накануне Байден заявил, что Россия представляет для США наибольшую угрозу с точки зрения «подрыва безопасности и альянсов».