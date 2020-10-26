Песков отреагировал на слова Байдена об угрозе для США со стороны РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление кандидата на пост лидера США Джозефа Байдена, который назвал Россию главной угрозой для Штатов, пишет сайт RT.
«Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к России», — подчеркнул Песков.
По его словам, представители российской власти недовольны тем, что РФ позиционируется как противник.
Накануне Байден заявил, что Россия представляет для США наибольшую угрозу с точки зрения «подрыва безопасности и альянсов».