Песков отреагировал на приглашение Путина на саммит США по климату

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на приглашение президента России Владимира Путина на саммит США по климату. Он подтвердил, что это обращение было принято, но детали пока не известны, написал «Взгляд».

«Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали», — отметил пресс-секретарь главы РФ.

Сейчас необходимо выяснить, как будет проходить это мероприятие, и кто в нем будет принимать участие.

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату.