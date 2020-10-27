Песков отреагировал на письмо врачей о нехватке лекарств для больных раком

Представитель Кремля заверил, что правительство страны уже приступило к решению этой проблемы.

«Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь лидера России заявил, что в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована.