Песков отреагировал на письмо врачей о нехватке лекарств для больных раком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на письмо врачей и представителей благотворительных фондов о нехватке препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщила «Газета.ru».
Представитель Кремля заверил, что правительство страны уже приступило к решению этой проблемы.
«Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь лидера России заявил, что в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована.