Песков отреагировал на отказ Зеленского от переговоров с Россией | 360°

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Песков отреагировал на отказ Зеленского от переговоров с Россией

Представитель Кремля Песков: Зеленский уже давно отказался от переговоров с Россией

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вероятном отказе от переговоров с Россией в случае признания итогов референдумов на освобожденных территориях не стало для Кремля неожиданностью. Об этом РИА «Новости» сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский уже давно отказался от каких-либо переговоров и давно сказал, что ему не о чем разговаривать», — заявил официальный представитель Кремля.

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Ранее Зеленский подчеркнул, что не вступит в переговоры с Владимиром Путиным, если Россия признает состоявшимися референдумы в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках о вхождении в состав РФ.

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Голосование состоялось с 23 по 27 сентября, все четыре региона большинством голосов высказались за интеграцию с Россией.

Песков подчеркнул, что на данный момент сохраняется задача по освобождению территории ДНР, некоторые населенные пункты которой заняты украинскими военными.

Главы ДНР и ЛНР 28 сентября выехали в Москву, чтобы юридически закрепить вопрос вхождения республик в состав России.

Владимир Зеленский

Референдумы о присоединении к России

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