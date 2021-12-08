Песков отреагировал на опасения США о попытках воссоздать СССР

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее Виктория Нуланд выразила опасения властей США из-за того, что президент России «в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз». Журналисты поинтересовались у Пескова, есть ли у президента такие планы и насколько интеграция в рамках СНГ может напоминать воссоздание Советского Союза.

«Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — ответил он.

Песков подчеркнул, что попыткой воссоздать СССР не является ни одно из объединений на постсоветском пространстве. Он отметил, что эти интеграции не могут стать реинкарнацией Советского Союза, потому что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые страны, которые относятся друг к другу с взаимными доверием и уважением, а также не вмешиваются во внутренние дела друг друга.