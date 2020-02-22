Песков отреагировал на новости о «поручениях» Путина по борьбе с ВИЧ

«Коммерсантъ» сообщил о некоем перечне поручений Путина по борьбе с ВИЧ. Для Пескова эта новость стала сюрпризом, он не знал о таком списке.

«Никогда не слышал об этом [перечне]», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что президент России Владимир Путин якобы подписал список поручений по борьбе с ВИЧ в РФ. По данным издания, российский президент потребовал в два раза увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ и проработать вопросы по снижению цен на лекарства.

Один из пунктов в этом списке — разработка и утверждение правительством России новой государственной стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций ВОЗ. В организации уверены, что лечить инфицированных необходимо сразу после постановки диагноза, а не когда станет совсем плохо.

Издание пишет, что Путин подписал этот перечень еще в декабре 2019 года, однако до сих пор документ не публиковал ни один источник.