Песков отреагировал на новость о столкновениях ВСУ и ЛНР

Песков подтвердил, что в Кремле известно об утренних столкновениях на границе с Донбассом. В них участвовали вооруженные силы Украины и Луганская народная республика.

«Мы не располагаем деталями этого столкновения, не знаем, что его спровоцировало. Мы надеемся, что получится прояснить детали произошедшего», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал атаку позиций ВСУ попыткой помешать мирному процессу в Донбассе.