Песков отреагировал на идею изменить Минские соглашения

«Для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен», — заявил он.

Российский эксперт возмутился заявлением Киева Подробнее

Ранее Зеленский напомнил, что с первых Минских соглашений прошло четыре года. С тех пор многое изменилось — «все меняется в нашей жизни». Поэтому настало время подкорректировать несколько пунктов. В связи с этим глава государства призвал внести правки в документ, в том числе, в отношении контроля над границей.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На встрече собрались главы России, Украины, Германии и Франции. Стороны обсуждали урегулирование ситуации в Донбассе.

Минские соглашения представляют собой основную работу нормандского формата, говорил Песков. Страны-участницы «нормандской четверки» обязаны полностью выполнять их.