Песков отметил тщетность санкций США против России

Попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. Это признают и международные эксперты, в том числе американские. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается», — сказал он.

Западное санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации. Ряд стран объявили о заморозке российских активов, из РФ ушли десятки иностранных брендов. Европа ввела шесть пакетов санкций, которые предусматривают в том числе постепенное введение эмбарго на экспорт нефти и угля из России.

Ранее США выразили обеспокоенность из-за того, что введенные на фоне спецоперации санкции против РФ могут стать избыточными. Один только Вашингтон объявил о более чем тысяче ограничений в отношении страны.