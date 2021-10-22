Песков отметил несознательность россиян в вопросе вакцинации от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в России проходят меньше людей, чем за рубежом. Хотя у врачей уже есть опыт лечения ковида, но существует проблема с сознательностью россиян. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируются», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что из-за возникновения наиболее агрессивных штаммов больше людей заболевают. При этом, по его словам, у врачей есть уже протоколы и методики лечения. Также существуют опыт увеличение коек, обеспечения необходимой логистикой, в частности, кислородом. Представитель Кремля добавил, что уже наработан огромный опыт и производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты и другим видам материалов, оборудования.

«В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — резюмировал Песков.

Ранее на этой неделе стало известно, что в России с 30 октября по 7 ноября объявят нерабочие дни из-за сложной эпидситуации. С каждым днем число заразившихся коронавирусом растет. За последние сутки зафиксировано 37 141 случаев коронавируса.