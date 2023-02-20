Власть 20 февраля 2023, 13:30 Песков отметил крепкость российской экономики Песков: экономика России частично перешла в фазу развития Pixabay

Читать 360tv в

Экономика России твердо стоит на ногах, несмотря на давление со стороны других стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Несмотря на все давление, которое идет извне, экономическое и иное давление, все-таки в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах», — заявил он.

Реклама

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал вопрос о причинах увеличения доверия граждан к лидеру государства Владимиру Путину.

Реклама

Также Песков добавил, что часть направлений экономики РФ перешла в фазу развития. Конкретные сферы он не назвал.

Пресс-атташе Путина предположил, что эти факторы благоприятно отразились на рейтинге президента России.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования. Согласно их результатам, уровень доверия россиян Путину с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 процентных пункта и достиг отметки в 79,1%.