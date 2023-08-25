25 августа 2023, 13:27
Песков отметил эффективность российских систем ПВО против украинских дронов
Песков: системы ПВО эффективно справляются с атаками украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны демонстрируют эффективность при отражении атак украинских беспилотников. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
Журналисты спросили представителя Кремля, беспокоят ли российские власти участившиеся атаки беспилотников со стороны Украины. Песков отметил, что «эта активность была и ранее», и назвал ее террористической.
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«Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны», — добавил он.
Песков признал, что целью атак в основном являются «просто жилые дома и жилые объекты» и без незначительных повреждений обходится не всегда. Однако «все необходимые системы защиты» эффективно отражают удары.
К примеру, в ночь на 25 августа силы ПВО обезвредили над Крымом целых 42 беспилотника самолетного типа. Девять дронов удалось уничтожить. Еще 33 летательных аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потерпели крушение, не достигнув цели.
Беспилотники
Дмитрий Песков
ПВО
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