Важное 25 августа 2023, 13:27 Песков отметил эффективность российских систем ПВО против украинских дронов Песков: системы ПВО эффективно справляются с атаками украинских дронов РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны демонстрируют эффективность при отражении атак украинских беспилотников. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Журналисты спросили представителя Кремля, беспокоят ли российские власти участившиеся атаки беспилотников со стороны Украины. Песков отметил, что «эта активность была и ранее», и назвал ее террористической.

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«Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны», — добавил он.

Песков признал, что целью атак в основном являются «просто жилые дома и жилые объекты» и без незначительных повреждений обходится не всегда. Однако «все необходимые системы защиты» эффективно отражают удары.

К примеру, в ночь на 25 августа силы ПВО обезвредили над Крымом целых 42 беспилотника самолетного типа. Девять дронов удалось уничтожить. Еще 33 летательных аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потерпели крушение, не достигнув цели.