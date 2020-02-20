Песков отказался считать провокацией вопрос Путину о выживании на 10 тысяч рублей в месяц

Песков не увидел никакой провокации в том, что женщина спросила у Путина, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Он заявил, что с каждым случаем несправедливых выплат надо разбираться отдельно.

«После того, как президент [России Владимир Путин] возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что рядом собрались люди, и подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Сам он на вопрос, как выжить на такую сумму, ответить затруднился, так как эта тема не входит в его функции.

19 февраля Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга. Одна женщина спросила главу государства, как протянуть месяц на 10 тысяч 800 рублей, и заявила, что у него самого зарплата наверняка побольше. Путин ответил, что жить на такие деньги трудно, и добавил, что у него не самая высокая зарплата.