Власть 24 июля 2023, 12:45 Песков отказался отвечать на вопрос о развитии ПВО Песков переадресовал в Минобороны вопрос о развитии российской системы ПВО РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о развитии отечественной системы ПВО и переадресовал его в Министерство обороны. Слова пресс-секретаря главы государства привел ТАСС.

Журналисты спросили у Пескова, принимались ли меры по защите Москвы от беспилотников после майской атаки украинских дронов. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что этот вопрос находится в ведении Минобороны.

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Беспилотники, атаковавшие столицу 24 июля, успешно нейтрализовали, добавил представитель Кремля. Он указал, что меры в этом плане принимаются.

«Что касается развития системы защиты — это вопрос к Минобороны», — сказал Песков.

Он также не стал оценивать работу российских систем ПВО. Этим должны заниматься эксперты, подытожил пресс-секретарь главы государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 утра 24 июля дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировали, отметил Собянин.