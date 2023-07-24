24 июля 2023, 12:45
Песков отказался отвечать на вопрос о развитии ПВО
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о развитии российской системы ПВО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о развитии отечественной системы ПВО и переадресовал его в Министерство обороны. Слова пресс-секретаря главы государства привел ТАСС.
Журналисты спросили у Пескова, принимались ли меры по защите Москвы от беспилотников после майской атаки украинских дронов. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что этот вопрос находится в ведении Минобороны.
Реклама
Беспилотники, атаковавшие столицу 24 июля, успешно нейтрализовали, добавил представитель Кремля. Он указал, что меры в этом плане принимаются.
«Что касается развития системы защиты — это вопрос к Минобороны», — сказал Песков.
Он также не стал оценивать работу российских систем ПВО. Этим должны заниматься эксперты, подытожил пресс-секретарь главы государства.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 утра 24 июля дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировали, отметил Собянин.
Кремль
Минобороны РФ
Дмитрий Песков
ПВО
Реклама
Реклама