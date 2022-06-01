facebook_pixel
    01 июня 2022, 14:04

    Песков отказался обсуждать возможность удара Украины по России из американской РСЗО

    Представитель Кремля Песков: случаев сдерживания обещаний Украиной не было

    Оксана Кириллова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам на вопрос о том, что будет делать Россия в случае украинского удара американскими реактивными системами залпового огня. Представитель Кремля назвал такое развитие событий «самым плохим сценарием».

    Песков отказался обсуждать возможность удара Украины по России из американской РСЗО

    «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», — призвал Песков.

    В то же время он отрицательно ответил на вопрос журналистов ТАСС, доверяют ли в Кремле заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не планирует атаковать территорию России, если получит американские РСЗО с увеличенным радиусом действия.

    «Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

    Ранее российская сторона не раз заявляла об отсутствии доверия к украинской, в частности в ситуации переговоров. Президент России Владимир Путин отмечал, что украинские переговорщики постоянно меняют свою позицию.