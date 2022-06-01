Песков отказался обсуждать возможность удара Украины по России из американской РСЗО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам на вопрос о том, что будет делать Россия в случае украинского удара американскими реактивными системами залпового огня. Представитель Кремля назвал такое развитие событий «самым плохим сценарием».

«Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», — призвал Песков.

В то же время он отрицательно ответил на вопрос журналистов ТАСС, доверяют ли в Кремле заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не планирует атаковать территорию России, если получит американские РСЗО с увеличенным радиусом действия.

«Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее российская сторона не раз заявляла об отсутствии доверия к украинской, в частности в ситуации переговоров. Президент России Владимир Путин отмечал, что украинские переговорщики постоянно меняют свою позицию.