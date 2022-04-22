Песков отказался комментировать второй этап спецоперации

Замкомандующего Центральным военным округом (ЦВО) Рустам Миннекаев сообщил, что цель второго этапа спецоперации РФ на Украине — установление контроля над Донбассом и Южной Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать это заявление.

«Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции», — сказал Песков.

Миннекаев 22 апреля рассказал о том, какие задачи он видит во второй фазе спецоперации.

«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», — сообщил он.

По мнению Миннекаева, после второго этапа спецоперации Россия проложит сухопутный коридор в Крым. Это позволит проводить работу с «жизненно важными объектами» ВСУ.

Контроль над югом Украины откроет для России новый путь в Приднестровье. Из этого региона часто приходят новости о притеснении русскоязычного населения.