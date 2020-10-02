Песков отказался комментировать сообщения об иске Навального

Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова из-за слов о работе на западные спецслужбы. Сам Песков не стал комментировать планы Навального.

«Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера», — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Навального. Цитату привел ТАСС.

Пресс-секретарь президента имел в виду свои слова о том, что западные спецслужбы работают с Навальным. Кроме того, Песков отвечал на обвинения мужчины в адрес Путина. По его словам, высказывания о причастности главы государства к произошедшему являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми.

Навальный 1 октября написал в своем блоге, что подаст в суд на Пескова из-за слов о спецслужбах. Кроме того, он потребовал предоставить доказательства.

Алексей Навальный в интервью журналу Dеr Sрiеgеl заявил, что к произошедшей с ним ситуации якобы причастен президент Владимир Путин. Сейчас Навальный находится в Берлине. В Германию его доставили после того, как ему стало плохо на борту самолета. По словам властей Германии, в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок».