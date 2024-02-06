Власть 06 февраля 2024, 13:50 Песков отказался комментировать передвижения Такера Карлсона Песков: Кремль не комментирует передвижения журналиста Карлсона Billy Bennight/The Photo Access/globallookpress

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В Кремле не стали комментировать возможные передвижения журналиста из США Такера Карлсона по Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я никак не комментирую передвижения американского журналиста», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующие вопросы.

Ранее в прессе появились сведения о том, что автомобиль, на котором Карлсон, предположительно, ездит по столице, покинул территорию администрации президента России Владимира Путина. Ходили слухи о том, что журналист планирует взять у главы государства интервью, причем сам Карлсон не стал их опровергать. О том, что он давно просит об интервью с Путиным, рассказала и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Карлсона на полуостров — познакомиться с местными жителями и получить больше информации о развитии региона.