Песков: отдельного обсуждения взрывов на саудовских НПЗ в Анкаре не будет

Атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии не будут выделять в отдельную тему для обсуждения в ходе встречи Владимира Путина в Анкаре. Однако без внимания вопрос, скорее всего, не останется.

О характере рассмотрения ситуации с нападением на саудовский НПЗ на саммите Россия — Турция — Иран рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его мнение привело РИА «Новости».

Можно ожидать, что тему действительно затронут, подчеркнул официальный представитель Кремля. Беседа может состояться в рамках обмена мнениями по актуальным вопросам повестки.

«Отдельно это (обсуждение — прим. ред.) не планируется», — сказал Песков.

Пожар охватил два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии в ночь на минувшую субботу. Возгорание началось из-за атаки беспилотников, которые были направлены на объекты государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Добычу нефти на них временно приостановили.

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Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение на НПЗ. В США предположили, что в атаке виноват Иран. Подобную версию Тегеран категорически отверг. «За плохое поведение» его предложили наказать: американский сенатор Линдси Грэм заявила, что нефтяную инфраструктуру Ирана стоило бы взорвать.

Саммит с участием России, Турции и Ирана начнется в Анкаре в понедельник, 16 сентября. Ожидается, что Владимир Путин в ходе своего визита проведет также двусторонние встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.