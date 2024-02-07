Власть 07 февраля 2024, 13:43 Песков осудил доносительство и выступил за открытую критику piqsels

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Доносительство вредит работе, а открытая критика является ее необходимым элементом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он прокомментировал законопроект, предлагающий наказывать граждан, злоупотребляющих правом на обращение в госорганы. Представитель Кремля напомнил о словах президента Владимира Путина о необходимости критики для успешной работы и осудил доносительство.

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«Если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, — это хорошо, а доносительство — это было и есть, и будет плохо», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также ответил на вопрос журналистов о том, есть ли случаи доносительства в Кремле. По его словам, администрация президента не концентрируется сильно на этой теме. Он добавил, что ему неизвестно о массовых случаях доносительства в России.

«Я бы не сказал, что мы так сильно на этом концентрируемся», — отметил песков.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева призвала бороться с доносительством. По ее мнению, некоторые российские активисты занимаются «вредоносным крючкотворством».