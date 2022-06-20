Задержанную с наркотиками в феврале этого года в аэропорту Шереметьево американскую баскетболистку Бриттни Грайнер нельзя считать заложницей. Она проходит по уголовному делу, так как нарушила закон. С таким заявлением в интервью телеканалу MSNBC выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что спортсменка находится под уголовным преследованием, поэтому считать ее заложницей в данном случае нельзя.

«Почему мы должны называть ее заложницей? Она нарушила закон России, теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что двукратную олимпийскую чемпионку задержали при попытке провезти запрещенные вещества. Против нее завели уголовное дело в соответствии с российским законодательством.

«Не только в России такие строгие законы за такое нарушение. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону», — добавил Песков.

Бриттни Гайнер задержали в Шереметьево, когда она прилетела из Нью-Йорка. В ходе осмотра багажа служебная собака таможенников подала сигнал о наркотиках. Выяснилось, что запрещенное вещество содержится в капсуле для вейпа.

Против спортсменки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков. Наказание по этой статье составляет от пяти до 10 лет лишения свободы. На время следствия суд отправил баскетболистку в следственный изолятор.