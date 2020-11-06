Песков опроверг слухи об отставке Путина из-за болезни

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о скорой отставке Владимира Путина по просьбе членов семьи якобы из-за болезни. Он назвал это полной «чушью» и отметил, что у главы государства все хорошо со здоровьем.

«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо, здоровье отменное», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

При этом он подчеркнул, что президент не собирается уходить в отставку.

В День народного единства Владимир Путин назвал главную цель России. По его мнению, она заключается не в том, чтобы нравиться кому-то, а в том, чтобы развиваться и укреплять себя.

Также глава государства заявил, что страна должна стараться избегать межрелигиозных конфликтов. А тех, кто оправдывает насилие и оскорбляет чувства верующих, прикрываясь свободой слова, он назвал провокаторами. При этом Путин также отметил, что сейчас в мире происходят большие перемены и традиционные ценности все чаще сталкиваются с серьезными вызовами.