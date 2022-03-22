Песков опроверг слухи о создании спецструктур по смене власти на Украине
Песков: Россия не создает структуры по смене власти в освобожденных от ВСУ городах
Россия не создает спецструктуры по смене или изменению власти на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он опроверг слухи о том, что Россия планирует менять органы власти в освобожденных от националистов населенных пунктах Украины.
«Никаких структур не создается на этот счет», — сказал Песков во время брифинга с журналистами.
Раскрывать подробности Песков не стал. Он переадресовал задать уточняющие вопросы в Минобороны, сообщил ТАСС. Песков подчеркнул, что ведомство лучше владеет информацией.
«Они занимаются выполнением специальной операции», — пояснил он.
Спецоперация по денацификации Украины ведется с 24 февраля. Ее целью российские власти называют защиту русскоязычного населения. По их заявлениям, действия РФ направлены на очищение территорий от украинских националистов.
Города, освобожденные от влияния ВСУ, переходят в ведомство России. Представители РФ остаются там для защиты интересов местного населения и обеспечения их безопасности.