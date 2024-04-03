03 апреля 2024, 20:15
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Песков назвал неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова украинского лидера Владимира Зеленского о предстоящей новой волне мобилизации в России. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина заявил в беседе с изданием Life.ru.
«Это неправда», — ответил Песков на вопрос журналиста издания о якобы скорой мобилизации в России.
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Ранее украинский президент заявил, что в России к 1 июня якобы планируют «призвать» 300 тысяч человек на службу в армии. Депутат Андрей Картаполов отметил, что у Зеленского явные проблемы с восприятием реальности.
На Украине Зеленский ужесточил правила призыва в ВСУ — он отменил статус «ограниченно годный» и обязал всех мужчин из этой категории пройти медкомиссию до конца года.
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