Власть 03 апреля 2024, 20:15 Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России Песков назвал неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России РИА «Новости»

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Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова украинского лидера Владимира Зеленского о предстоящей новой волне мобилизации в России. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина заявил в беседе с изданием Life.ru.

«Это неправда», — ответил Песков на вопрос журналиста издания о якобы скорой мобилизации в России.

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Ранее украинский президент заявил, что в России к 1 июня якобы планируют «призвать» 300 тысяч человек на службу в армии. Депутат Андрей Картаполов отметил, что у Зеленского явные проблемы с восприятием реальности.

На Украине Зеленский ужесточил правила призыва в ВСУ — он отменил статус «ограниченно годный» и обязал всех мужчин из этой категории пройти медкомиссию до конца года.