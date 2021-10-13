Песков опроверг российское военное присутствие в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что на юго-востоке Украины находятся российские военные. Он посоветовал украинским властям самостоятельно разбираться в ситуации в Донбассе.

«Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины нет, не было и нет. И Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке», — процитировало Пескова РИА «Новости».

По его словам, чтобы разрешить конфликт в этом регионе, у украинских властей есть один способ: пойти путем имплементации Минских соглашений.

В начале недели официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лидеры Германии, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонной беседы договорились, что попросят глав МИД этих стран провести в скором времени встречу «нормандской четверки».

«Нормандский формат» был создан для урегулирования ситуации в Донбассе, где с 2014 года продолжаются боевые действия. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.