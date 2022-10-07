Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина | 360°

Все новости

Интересное

07 октября 2022, 19:20

Самый дорогой бриллиант в мире ушел с молотка

Подмосковье

07 октября 2022, 19:16

Лесопитомник Ивантеевки передал помещение в аренду Федерации Художественной гимнастики

Реклама

Происшествия

07 октября 2022, 19:15

Завершилось расследование по делу казанского стрелка Галявиева

Мир

07 октября 2022, 19:14

Минский тракторный завод рассказал про трактор для Путина

Власть

07 октября 2022, 19:13

СК Московской области подвел итоги работы за девять месяцев 2022 года

Власть

07 октября 2022, 19:11

Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина

Эксклюзив

07 октября 2022, 18:58

ВСУ переняли тактику фашистов и жестоко расправляются с мирными жителями

Подмосковье

07 октября 2022, 18:57

Подмосковный семейный центр примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Воробьева. Дети почувствуют себя дома

Подмосковье

07 октября 2022, 18:53

Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов

Власть

07 октября 2022, 19:11

Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина

Представитель Кремля Песков: сообщения о расколе в окружении президента Путина ложны

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно недостоверной информацию о расколе в ближайшем окружении главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля ответил на вопрос The Washington Post о том, правдивы ли данные разведки Соединенных Штатов.

«Песков сказал, что сообщение разведки США о человеке из ближайшего окружения Путина, прямо бросающем вызов российскому лидеру, абсолютно не соответствует действительности», — написало издание.

Реклама

При этом пресс-секретарь Путина не стал отрицать, что в ближайшем окружении президента существуют разногласия» по поводу некоторых моментов спецоперации. Песков напомнил, что президент «столкнулся с такими важными решениями, как мобилизация». Некоторые действительно считают, что «нужно действовать по-другому», однако, по словам Дмитрия Пескова, это «часть обычного рабочего процесса». Такие же дискуссии возникают и по темам экономики и образования. Однако это «не признак какого-то раскола», пояснил представитель Кремля.

Реклама

Дмитрий Песков

Владимир Путин

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама