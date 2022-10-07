Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина | 360°

Власть 07 октября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

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Viber Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина Представитель Кремля Песков: сообщения о расколе в окружении президента Путина ложны РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно недостоверной информацию о расколе в ближайшем окружении главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля ответил на вопрос The Washington Post о том, правдивы ли данные разведки Соединенных Штатов.

«Песков сказал, что сообщение разведки США о человеке из ближайшего окружения Путина, прямо бросающем вызов российскому лидеру, абсолютно не соответствует действительности», — написало издание.

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При этом пресс-секретарь Путина не стал отрицать, что в ближайшем окружении президента существуют разногласия» по поводу некоторых моментов спецоперации. Песков напомнил, что президент «столкнулся с такими важными решениями, как мобилизация». Некоторые действительно считают, что «нужно действовать по-другому», однако, по словам Дмитрия Пескова, это «часть обычного рабочего процесса». Такие же дискуссии возникают и по темам экономики и образования. Однако это «не признак какого-то раскола», пояснил представитель Кремля.

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