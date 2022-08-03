Песков опроверг проведение переговоров Путина и Си Цзиньпина по Тайваню

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не планируют связываться для обсуждения ситуации на Тайване. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Каких-то дополнительных контактов в настоящее время не запланировано», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что нельзя недооценивать уровень напряженности, к которой привел визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Дмитрий Песков назвал ее приезд провокацией, а не поддержкой свободы и демократии.

«Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа, сообщил RT. Она встретилась с главой администрации Цай Инвэнь и парламентариями. Также в программу вошли званый обед, поездка в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, посещение оборонного ведомства и Американского института.