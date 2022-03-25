Песков опроверг применение Россией фосфорных бомб на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в применении фосфорных бомб на Украине. Его заявление опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия «никогда не нарушала международных конвенций». Его слова опубликовало РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что вопросы по спецоперации следует задавать Минобороны. Ведомство, по его словам, владеет обширной информацией о происходящем.

Ранее он переадресовывал уточнения журналистов по ситуации на Украине к представителям министерства. Песков заявил 24 марта, что они обладают данными по количеству жертв среди Вооруженных сил России. По его словам, Минобороны самостоятельно примет решение о дате обнародования информации.

Ранее противники спецоперации уже выступали с предположениями о том, что Россия применила или планирует химическое оружие. Их слова опровергли постпред России при ООН Василий Небензя и замглавы МИД России Сергей Рябков.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее целью российские власти назвали уничтожение военных баз и искоренение неонацизма на территории страны. По их словам, кампания не представляет угрозы для мирного населения.