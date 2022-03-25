Песков опроверг подготовку ограничений на выезд IT-специалистов из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что готовятся ограничения на выезд специалистов IТ-отрасли из России и в отношении таких сотрудников будут проводиться дополнительные проверки. Песков назвал эту информацию очередной уткой.

«Никаких подобных законопроектов нет и не может быть. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Дмитрий Песков напомнил о недавних инициативах России по поддержке работников IT на фоне кризисной ситуации. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 марта, сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии и смогут взять льготную ипотеку.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер отметил, что Россию покидают в основном те IТ-специалисты, которых вывозят сами компании. Однако в других странах есть свои айтишники, россиян там не особенно ждут, относятся к ним хуже, предупредил Геллер.