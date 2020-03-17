Песков опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации о дате голосования по поправкам в Конституцию пока не готовится. Так на вопрос журналистов ответил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не готовится никакое обращение к нации пока», — привел его цитату ТАСС.

При этом Дмитрий Песков предложил дождаться, когда президент подпишет соответствующий акт, где будет прописано точное число для проведения голосования. При этом он пояснил, что пока не знает, когда этот документ может появиться.

«Много пересудов было на эту тему, я предлагаю дождаться, когда дата голосования будет определена актом президента. Четких сроков нет», — заявил Песков в беседе с РИА «Новости».

О том, что Путин обратится к нации и объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию, сообщала «Медуза». По данным издания, президент должен был назвать вместо 22 апреля 12 июня или 13 сентября. В эти даты проходят День России и единый день голосования соответственно.

Накануне Конституционный суд России признал соответствующими основному закону предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Заключение вступило в силу со дня опубликования. Решение суда направили президенту.

Законопроект о поправках в Конституцию ранее прошел одобрение в Госдуме и Совете Федерации, после чего его подписал президент. Теперь поправки должны одобрить своим голосованием россияне.