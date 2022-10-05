Песков опроверг планы Путина сделать новое заявление по спецоперации | 360°

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Песков опроверг планы Путина сделать новое заявление по спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал фейками слухи о новом обращении Путина по СВО

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Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к нации с новостью о смене формата спецоперации. Такую информацию его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал фейком, сообщил ТАСС.

Информация о новом обращении к нации, которое якобы состоится сегодня, сообщили некоторые СМИ и Telegram-каналы. На брифинге журналисты спросили Дмитрия Пескова о том, правда ли это.

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«Нет, это не так. <…> Нет, не будет, это фейки», — ответил он.

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В последний раз Владимир Путин выступил с обращением 21 сентября и объявил о проведении частичной мобилизации. Он заявил, что цель спецоперации не изменилась — Россия освободит всю территорию Донбасса от неонацизма.

Затем он выступил с большой речью перед подписанием договоров о включении в состав России четырех новых регионов. Президент объяснил решение жителей Донбасса. Херсонской и Запорожской областей, обратился к участникам спецоперации и раскритиковал колонизаторскую политику Запада.

Дмитрий Песков

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