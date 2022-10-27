Песков опроверг передачу послания Путина Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау | 360°

Власть 27 октября 2022, 13:15 Песков опроверг передачу послания Путина Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Песков: Путин не передавал сообщения Зеленскому через лидера Гвинеи-Бисау РИА "Новости"

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Никакого специального послания от президента России Владимира Путина для украинского лидера Владимира Зеленского не было. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента Гвинеи-Бисау Умару Сисокку Эмбало, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что Путин рассказал американскому коллеге о том, как весной шли переговоры с представителями Украины, от которых потом киевский режим отказался по указанию США.

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Собеседник российского лидера отметил, что в ближайшее время посетит Киев и готов донести позицию Путина до украинской стороны.

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«Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной ради обеспечения своих интересов. Но вторая сторона не хочет решения конфликта диалогом.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисокку Эмбало в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что у него есть послание от Владимира Путина. По словам главы африканской страны, российский лидер заявил о важности прямого диалога для дальнейших действий.