Песков опроверг отсутствие медицинской помощи пострадавшим в Беслане

Пострадавшие при теракте в Беслане могут получить всю необходимую медицинскую помощь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, тема пострадавших во время трагедии в Беслане неоднократно обсуждалась. В частности, по этому вопросу проводил проверку Минздрав, подготовивший детальный отчет.

«Многое, что говорится, не соответствует действительности. То есть то, что там люди брошены, лишены возможности реабилитироваться в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — цитирует заявление Пескова «Интерфакс».

В начале декабря прошло заседание Совета по правам человека. Во время обсуждения президенту России Владимиру Путину сообщили, что пережившие теракт в Беслане не могут получить психологическую помощь. Глава государства пообещал решить этот вопрос и назвал произошедшую трагедию своей личной болью и горем всей страны.

1 сентября 2004 года, во время праздничной линейки, террористы захватили школу №1 в Беслане. Они удерживали заложников в спортивном зале на протяжении трех дней. Людям не давали воды и еды. Тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Более 700 человек получили ранения.